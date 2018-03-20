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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 11681 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 16357 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 62738 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 73691 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101838 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 109082 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116505 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Рада во вторник планирует утвердить повестку дня восьмой сессии

Рада во вторник планирует утвердить повестку дня восьмой сессии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Верховная Рада во вторник планирует утвердить повестку дня восьмой сессии и определиться относительно президентского законопроекта о дипломатической службе. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.

Также среди прочего парламентарии намерены определиться относительно изменений в Бюджетный кодекс о введении среднесрочного бюджетного планирования и правительственной инициативы по изменению законодательства по управлению государственными банками.

Кроме этого, депутаты планируют рассмотреть ряд вопросов промышленной политики, среди которых законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов и определиться по законопроекту "В защиту украинских экспортеров".

В повестке дня также предусмотрено рассмотрение законопроектов о стратегической экологической оценке, проекта Кодекса Украины по процедурам банкротства, проекта постановления о комплексе неотложных мер по практической реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины, проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство, а также правительственной инициативы повышения эффективности использования земель обороны.

Напомним, по словам представителя Президента в ВР И.Луценко, Верховная Рада рассмотрит законопроект об Антикоррупционном суде не раньше мая.

Украинские Национальные Новости

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