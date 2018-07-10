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Рада у вівторок планує взятися за законопроекти про Нацбюро фінансової безпеки

Рада у вівторок планує взятися за законопроекти про Нацбюро фінансової безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Верховна Рада у вівторок планує розглянути низку законопроектів щодо створення Національного бюро фінансової безпеки. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.

Також серед іншого депутати планують заборонити примусове стягнення боргів з підприємств оборонно-промислового комплексу на користь російських компаній, впорядкувати процедуру відчуження суб'єктами господарювання державного сектору економіки житла своїм працівникам, розглянути законопроекти про Пенітенціарну систему та її статут, перейменувати та змінити межі окремих населених пунктів.

Крім цього парламентарі мають намір визначитися стосовно низки питань що стосуються агропромислового комплексу. Серед них проекти законів про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів, про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств, про сільськогосподарську кооперацію, а також про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру.

Нагадаємо, 5 квітня Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про Національне бюро фінансової безпеки.

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