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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 56438 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106668 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128010 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135297 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171146 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154015 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141614 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118348 просмотра

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Рада во вторник планирует взяться за законопроекты о Нацбюро финансовой безопасности

Рада во вторник планирует взяться за законопроекты о Нацбюро финансовой безопасности

Киев  •  УНН

 • 11048 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть ряд законопроектов о создании Национального бюро финансовой безопасности. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.

Также среди прочего депутаты планируют запретить принудительное взыскание долгов с предприятий оборонно-промышленного комплекса в пользу российских компаний, упорядочить процедуру отчуждения субъектами хозяйствования государственного сектора экономики жилья своим работникам, рассмотреть законопроекты о Пенитенциарной системе и ее уставе, переименовать и изменить границы отдельных населенных пунктов.

Кроме этого парламентарии намерены определиться по ряду вопросов касающихся агропромышленного комплекса. Среди них проекты законов об информации для потребителей о пищевых продуктах, о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских домохозяйств, о сельскохозяйственной кооперации, а также о признании утратившими силу некоторых законов Украины о государственном регулировании производства и реализации сахара.

Напомним, 5 апреля Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности.

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