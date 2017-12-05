Рада у вівторок планує продовжити угоду з Нідерландами про розслідування катастрофи MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Верховна Рада у вівторок планує ратифікувати угоду між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2018 року строку дії угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування катастрофи літака MH17 та визначитися щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні АТО та прикордонних районах України. Про це йдеться у порядку денному, передає кореспондент УНН.
Також серед іншого парламентарі планують ратифікувати гарантійну угоду (проект доступу до довготермінового фінансування) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку та визначитися стосовно статусу Державної спеціальної служби транспорту.
Крім цього, парламентарі мають намір розглянути низку питань паливно-енергетичного комплексу та визначитися стосовно законопроекту про зміни до правил проведення держзакупівель та розглянути пропозиції Президента України до законопроекту щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства “Чорноморнафтогаз” у зв’язку з тимчасовою окупацією території України.
Як повідомляв УНН, Президент просить ВР продовжити угоду з Нідерландами стосовно розслідування MH17.