Рада у середу візьметься за оплату працівників бригад "швидкої"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планує розглянути у другому читанні законопроект щодо забезпечення справедливої оплати праці працівників бригад екстреної медичної допомоги та визначитися щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров'я. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
Також серед іншого парламентарі мають намір ратифікувати Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України і урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо співробітництва у сфері оборони та визначитися щодо скасування результатів голосування за зміни до законодавства щодо працевлаштування випускників.