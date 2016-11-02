Рада в среду возьмется за оплату работников бригад "скорой"

Также среди прочего парламентарии намерены ратифицировать Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о сотрудничестве в сфере обороны и определиться относительно отмены результатов голосования за изменения в законодательство относительно трудоустройства выпускников.