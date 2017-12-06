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Рада у середу планує визначитися щодо пам'ятних дат у 2018 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планує розглянути законопроект про запобігання та протидію домашньому насильству та проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо соціального захисту осіб з інвалідністю). Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.

Також серед іншого парламентарі планують розглянути проект постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2018 році та визначитися щодо проекту закону про внесення змін до статті 242 Кримінального процесуального кодексу України.

Крім цього, депутати серед іншого мають намір визначитися щодо проекту закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами.

О 15:00 очікується урочисте засідання Верховної Ради України, присвячене 100-річчю проведення першого Курултаю кримськотатарського народу.

Як повідомляв УНН, 5 грудня Верховна Рада продовжила дію угоди між Україною та Нідерландами про Міжнародну місію захисту розслідування катастрофи літака MH17.

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