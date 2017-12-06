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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 90419 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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05:39 • 61539 просмотра

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108917 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 110230 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129187 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106134 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107870 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Рада в среду планирует определиться с памятными датами в 2018 году

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует рассмотреть законопроект о предотвращении и противодействии домашнему насилию и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о социальной защите лиц с инвалидностью). Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.

Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть проект постановления о праздновании памятных дат и юбилеев в 2018 году и определиться относительно проекта закона о внесении изменений в статью 242 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Кроме этого, депутаты среди прочего намерены определиться относительно проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями.

В 15:00 ожидается торжественное заседание Верховной Рады Украины, посвященное 100-летию проведения первого Курултая крымскотатарского народа.

Как сообщал УНН, 5 декабря Верховная Рада продлила действие соглашения между Украиной и Нидерландами о Международной миссии защиты расследования катастрофы самолета MH17.

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