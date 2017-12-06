Рада в среду планирует определиться с памятными датами в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует рассмотреть законопроект о предотвращении и противодействии домашнему насилию и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о социальной защите лиц с инвалидностью). Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть проект постановления о праздновании памятных дат и юбилеев в 2018 году и определиться относительно проекта закона о внесении изменений в статью 242 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Кроме этого, депутаты среди прочего намерены определиться относительно проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями.
В 15:00 ожидается торжественное заседание Верховной Рады Украины, посвященное 100-летию проведения первого Курултая крымскотатарского народа.
Как сообщал УНН, 5 декабря Верховная Рада продлила действие соглашения между Украиной и Нидерландами о Международной миссии защиты расследования катастрофы самолета MH17.