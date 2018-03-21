Рада у середу планує ратифікувати угоду з Польщею про співпрацю в обороні

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планує ратифікувати угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Польща про співробітництво у сфері оборони та угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії стосовно співробітництва у сфері військових перевезень. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.

Також серед іншого парламентарі планують розглянути проект закону про внесення змін до закону "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо захисту житлових прав студентів, а також законодавчу ініціативу щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді і проект постанови про заходи із посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.

По завершенню пленарного засідання заплановано проведення парламентських слухань на тему "Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку".

Нагадаємо, 21 березня парламентський комітет вирішить питання щодо розгляду подання щодо нардепа Н.Савченко

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