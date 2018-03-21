Рада в среду планирует ратифицировать соглашение с Польшей о сотрудничестве в обороне

Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений в закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" по защите жилищных прав студентов, а также законодательную инициативу по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи и проект постановления о мерах по усилению социальной защиты внутренне перемещенных лиц.

По завершению пленарного заседания запланировано проведение парламентских слушаний на тему "Национальная инновационная система: состояние и законодательное обеспечение развития".

Напомним, 21 марта парламентский комитет решит вопрос о рассмотрении представления относительно нардепа Н.Савченко.