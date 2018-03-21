Рада в среду планирует ратифицировать соглашение с Польшей о сотрудничестве в обороне
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует ратифицировать соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны и соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии о сотрудничестве в сфере военных перевозок. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений в закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" по защите жилищных прав студентов, а также законодательную инициативу по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи и проект постановления о мерах по усилению социальной защиты внутренне перемещенных лиц.
По завершению пленарного заседания запланировано проведение парламентских слушаний на тему "Национальная инновационная система: состояние и законодательное обеспечение развития".
Напомним, 21 марта парламентский комитет решит вопрос о рассмотрении представления относительно нардепа Н.Савченко.