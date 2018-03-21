Рада в среду планирует ратифицировать соглашение с Польшей о сотрудничестве в обороне

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 11681 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 16357 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 62738 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 73691 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101838 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109082 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116505 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121856 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132962 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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КИЕВ. 21 марта. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует ратифицировать соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны и соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии о сотрудничестве в сфере военных перевозок. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.

Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений в закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" по защите жилищных прав студентов, а также законодательную инициативу по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи и проект постановления о мерах по усилению социальной защиты внутренне перемещенных лиц.

По завершению пленарного заседания запланировано проведение парламентских слушаний на тему "Национальная инновационная система: состояние и законодательное обеспечение развития".

Напомним, 21 марта парламентский комитет решит вопрос о рассмотрении представления относительно нардепа Н.Савченко.

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