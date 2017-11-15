Рада у середу планує продовжити дію угоди з Нідерландами щодо розслідування катастрофи літака MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планує ратифікувати гарантійну угоди про доступ до довготермінового фінансування між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку та між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2018 року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
Також серед іншого парламентарі планують розглянути зміни до урядового законопроекту "Про фізичну культуру і спорт" (щодо уточнення деяких положень) та зміни до законодавства (щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів).
Крім цього парламентарі мають намір визначитися стосовно низки проектів постанов щодо преміювання молодих учених та проект постанови про присудження у 2017 році премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування.
О 15.00 планується проведення парламентських слухань на тему: "Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації".