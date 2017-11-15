Рада у середу планує продовжити дію угоди з Нідерландами щодо розслідування катастрофи літака MH17

Також серед іншого парламентарі планують розглянути зміни до урядового законопроекту "Про фізичну культуру і спорт" (щодо уточнення деяких положень) та зміни до законодавства (щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів).

Крім цього парламентарі мають намір визначитися стосовно низки проектів постанов щодо преміювання молодих учених та проект постанови про присудження у 2017 році премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування.

О 15.00 планується проведення парламентських слухань на тему: "Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації".