Рада в среду планирует продлить действие соглашения с Нидерландами по расследованию катастрофы самолета MH17
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует ратифицировать гарантийное соглашения о доступе к долгосрочному финансированию между Украиной и Международным банком реконструкции и развития и между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2018 года срока действия Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследование от 28 июля 2014 года. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть изменения к правительственному законопроекту "О физической культуре и спорте" (относительно уточнения некоторых положений) и изменения в законодательство (относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг).
Кроме этого парламентарии намерены определиться по ряду проектов постановлений относительно премирования молодых ученых и проект постановления о присуждении в 2017 году премии Верховной Рады Украины за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления.
В 15.00 планируется проведение парламентских слушаний на тему: "Формирование и реализация государственной молодежной политики в Украине в условиях децентрализации".