Рада в среду планирует продлить действие соглашения с Нидерландами по расследованию катастрофы самолета MH17

Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть изменения к правительственному законопроекту "О физической культуре и спорте" (относительно уточнения некоторых положений) и изменения в законодательство (относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг).

Кроме этого парламентарии намерены определиться по ряду проектов постановлений относительно премирования молодых ученых и проект постановления о присуждении в 2017 году премии Верховной Рады Украины за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления.

В 15.00 планируется проведение парламентских слушаний на тему: "Формирование и реализация государственной молодежной политики в Украине в условиях децентрализации".