Рада у п'ятницю традиційно послухає уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю проведе традиційну годину запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
Також парламентарі планують розглянути проект закону про внесення зміни до статті 44 Закону України “Про вищу освіту” та внести зміни до постанови щодо збільшення розміру іменних стипендій Верховної Ради України.
Завершиться пленарний тиждень традиційно виступами депутатів у різному.
Як повідомляв УНН, у четвер 15 березня Верховна Рада своїм рішенням призначила Якова Смолія на посаду голови Національного банку України.