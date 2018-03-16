Рада в пятницу традиционно послушает правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет традиционный час вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.
Также парламентарии планируют рассмотреть проект закона о внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании" и внести изменения в постановление об увеличении размера именных стипендий Верховной Рады Украины.
Завершится пленарная неделя традиционно выступлениями депутатов в разном.
Как сообщал УНН, в четверг 15 марта Верховная Рада своим решением назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины.