Рада у п'ятницю традиційно послухає уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю проведе традиційну годину запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
Також парламентарі планують визначитися стосовно збільшення розміру іменних стипендій Верховної Ради та розглянути урядовий законопроект про зміни до статті 44 закону про освіту.
Завершиться пленарний тиждень традиційно виступами депутатів у різному.
Нагадаємо, вчора Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про Антикорупційний суд.