Рада в пятницу традиционно послушает правительство

Также парламентарии планируют определиться относительно увеличения размера именных стипендий Верховной Рады и рассмотреть правительственный законопроект об изменениях в статью 44 закона об образовании.

Завершится пленарная неделя традиционно выступлениями депутатов в разном.

Напомним, вчера Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о Антикоррупционном суде.