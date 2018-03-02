Рада в пятницу традиционно послушает правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет традиционный час вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.
Также парламентарии планируют определиться относительно увеличения размера именных стипендий Верховной Рады и рассмотреть правительственный законопроект об изменениях в статью 44 закона об образовании.
Завершится пленарная неделя традиционно выступлениями депутатов в разном.
Напомним, вчера Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о Антикоррупционном суде.