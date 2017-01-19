Рада у четвер візьметься за освіту та Конституційний суд

Також серед іншого парламентарі планують розглянути пропозиції Президента до законопроекту щодо оцінки впливу на довкілля, законопроект про антидопінговий контроль та окремі питання місцевого самоврядування.

Крім цього, депутати, зокрема мають намір схвалити рішення Президента про допуск підрозділів іноземних держав до участі у навчаннях, призначити позачергові вибори в окремих населених пунктах та визначитися щодо реструктуризації “Південмашу”.