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Рада у четвер візьметься за освіту та Конституційний суд

Рада у четвер візьметься за освіту та Конституційний суд

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Верховна Рада у четвер планує розглянути низку законопроектів про Конституційний суд та деякі ініціативи, які стосуються питань освіти. Про це сказано у порядку денному на сьогодні, передає кореспондент УНН.

Також серед іншого парламентарі планують розглянути пропозиції Президента до законопроекту щодо оцінки впливу на довкілля, законопроект про антидопінговий контроль та окремі питання місцевого самоврядування.

Крім цього, депутати, зокрема мають намір схвалити рішення Президента про допуск підрозділів іноземних держав до участі у навчаннях, призначити позачергові вибори в окремих населених пунктах та визначитися щодо реструктуризації “Південмашу”.

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