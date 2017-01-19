Рада в четверг возьмется за образование и Конституционный суд

Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть предложения Президента к законопроекту относительно оценки влияния на окружающую среду, законопроект о антидопинговом контроле и отдельные вопросы местного самоуправления.

Кроме этого, депутаты, в частности, намерены одобрить решение Президента о допуске подразделений иностранных государств к участию в учениях, назначить внеочередные выборы в отдельных населенных пунктах и определиться относительно реструктуризации "Южмаша".