Рада в четверг возьмется за образование и Конституционный суд
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть ряд законопроектов о Конституционном суде и некоторые инициативы, касающиеся вопросов образования. Об этом говорится в повестке дня на сегодня, передает корреспондент УНН.
Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть предложения Президента к законопроекту относительно оценки влияния на окружающую среду, законопроект о антидопинговом контроле и отдельные вопросы местного самоуправления.
Кроме этого, депутаты, в частности, намерены одобрить решение Президента о допуске подразделений иностранных государств к участию в учениях, назначить внеочередные выборы в отдельных населенных пунктах и определиться относительно реструктуризации "Южмаша".