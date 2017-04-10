Рада у четвер знову розгляне законопроект про ринок електроенергії

“В четвер важливий блок енергоефективності та житлово-комунального господарства. Ми маємо небагато законів, але які давно очікують прийняття і серед них закон "Про ринок електричної енергії", який ми відправили на повторне друге читання і, хочу нагадати, надається 5 днів на повторне друге читання і комітет звернувся з проханням, щоб ми уже цього четверга могли розглянути повторне друге читання”, — сказав А.Парубій.

Як повідомляв УНН, 6 квітня Верховна Рада не змогла ухвалити закон про ринок електроенергії.