Рада в четверг опять рассмотрит законопроект о рынке электроэнергии

“В четверг важный блок энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства. У нас немного законов, но таких, которые давно ожидают принятия, и среди них закон „О рынке электрической энергии“, который мы отправили на повторное второе чтение и, хочу напомнить, предоставляется 5 дней на повторное второе чтение, и комитет обратился с просьбой, чтобы мы уже в этом четверг могли рассмотреть повторное второе чтение”, — сказал А.Парубий.

Как сообщал УНН, 6 апреля Верховная Рада не смогла принять закон о рынке электроэнергии.