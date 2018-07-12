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Рада у четвер планує визначитися щодо оновлення ЦВК

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Верховна Рада у четвер планує розглянути президентський законопроект про зміни до закону про судоустрій та статус суддів, необхідний для початку роботи Антикорупційного суду та визначитися стосовно зниження акцизів на ввезення нових авто, а також призначення та звільнення членів Центральної виборчої комісії та суддів Конституційного суду. Про це сказано у порядку денному на четвер, передає кореспондент УНН.

Також серед іншого парламентарі планують продовжити розгляд проекту Закону про правовий статус осіб, зниклих безвісти, визначитися стосовно заборони примусового стягнення боргів підприємств оборонки перед російськими компаніями, скасування окремих законів, які стосуються держрегулювання виробництва та реалізації цукру та ратифікувати низку угод, які стосуються міжнародно-правової співпраці в рамках розслідування катастрофи літака MH-17, а також економічної співпраці, реадмісії та співпраці у сфері оборони.

Крім цього депутати мають намір визначитися стосовно законопроекту про повернення кримінальної відповідальності за незаконний перетин державного кордону, розглянути законопроект необхідний для початку роботи Державного бюро розслідувань.

Як повідомляв УНН, 10 липня лідер фракції Блок Петра Порошенка Артур Герасимов повідомив, що Верховна Рада у четвер планує розглянути питання про призначення і звільнення членів Центральної виборчої комісії.

Спікер ВР Андрій Парубій 11 липня повідомив, що у нього поки немає зміни позицій фракцій щодо голосування по ЦВК.

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