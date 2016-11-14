Рада у четвер планує розглянути пакет законопроектів для ухвалення Держбюджету-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Верховна Рада у четвер має намір розглянути пакет законопроектів, необхідних для ухвалення проекту Державного бюджету на 2017 рік. Про це сказано у порядку денному на поточний тиждень, передає кореспондент УНН.
Також, за словами голови Верховної Ради Андрія Парубія, на цьому тижні парламент має намір розглянути пакет законопроектів, які стосуються фінансів та банківської діяльності, а також низку питань правоохоронної діяльності.