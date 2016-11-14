Рада в четверг планирует рассмотреть пакет законопроектов для принятия Госбюджета-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Верховная Рада в четверг намерена рассмотреть пакет законопроектов, необходимых для принятия проекта Государственного бюджета на 2017 год. Об этом говорится в повестке дня на текущую неделю, передает корреспондент УНН.
Также, по словам главы Верховной Рады Андрея Парубия, на этой неделе парламент намерен рассмотреть пакет законопроектов, касающихся финансов и банковской деятельности, а также ряда вопросов правоохранительной деятельности.