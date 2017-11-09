Рада тимчасово скасувала штрафи за несплату ПДВ для виробників електроенергії

Законопроектом пропонується тимчасово, до 01.07.2018 року, до виробників електричної енергії, що здійснюють постачання електричної енергії державному підприємству “Енергоринок”, та станом на 01.01.2016 року мали податковий борг з податку на додану вартість, не застосовувати штрафи, передбачені статтею 1201, статтею 126 цього Кодексу (в частині податку на додану вартість), та не нараховувати пеню, встановлену підрозділом “а” підпункту 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 цього Кодексу (в частині податку на додану вартість).

При цьому передбачається, що перелік виробників електричної енергії, на яких поширюватимуться такі правила та Перелік податкових накладних, складених такими виробниками електричної енергії з 01.07.2015 року та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, пропонується затверджувати Кабміну.

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Крім того, пропонується зняти обмеження 365 календарних днів для можливості реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, складених починаючи з 1 липня 2015 року, встановивши при цьому 50 відсотків штрафних санкцій за порушення строку реєстрації таких податкових накладних понад 365 календарних днів.