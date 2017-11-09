Рада временно отменила штрафы за неуплату НДС для производителей электроэнергии

Законопроектом предлагается временно, до 01.07.2018 года, к производителям электрической энергии, осуществляющих поставку электрической энергии государственному предприятию "Энергорынок", и по состоянию на 01.01.2016 года имели налоговый долг по налогу на добавленную стоимость, не применять штрафы, предусмотренные статьей 1201, статьей 126 настоящего Кодекса (в части налога на добавленную стоимость), и не начислять пеню, установленную подразделением "а" подпункта 129.1.1 пункта 129.1 статьи 129 настоящего Кодекса (в части налога на добавленную стоимость).

При этом предполагается, что перечень производителей электрической энергии, на которых будут распространяться такие правила и Перечень налоговых накладных, составленных такими производителями электрической энергии с 01.07.2015 года и незарегистрированных в Едином реестре налоговых накладных, предлагается утверждать Кабмина.

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Кроме того, предлагается снять ограничения 365 календарных дней для возможности регистрации в Едином реестре налоговых накладных, составленных начиная с 1 июля 2015 года, установив при этом 50 процентов штрафных санкций за нарушение срока регистрации таких налоговых накладных более 365 календарных дней.