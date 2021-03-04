Рада суддів України вирішила перенести місце проведення з'їзду суддів через "радикальні настрої"

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"XVIII черговий з'їзд суддів України мав відбутися у березні 2020 року. Проте з метою мінімізації ризиків поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, його було перенесено на невизначений термін. З урахуванням вищевикладеного, місцем проведення XVIII чергового з'їзду суддів України було визначено Міжнародний центр культури та мистецтв Федерації профспілок України (м. Київ, алея Небесної сотні, 1), концертна зала якого здатна розмістити понад 2000 осіб", - йдеться в повідомленні.

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Обране місце проведення з'їзду викликало невдоволення з боку низки громадських організацій, які, заявляють у раді, "виступили із закликами зірвати проведення з'їзду, блокувати його роботу, аж до застосування фізичного насильства проти учасників зібрання" у зв'язку з тим, що поряд із місцем проведення, колишнім "Жовтневим палацом", загинули Герої Небесної сотні.

"Ми з великою повагою ставимося до жертовності невинно вбитих борців за українську державність, розділяємо горе їхніх рідних, ніколи не дозволимо собі глумитися над їхньою пам'яттю. Але ми не можемо погодитись із тим, щоб демократичні цінності, за які віддали своє життя Герої Революції гідності, були сплюндровані радикально налаштованими силами, які погрожують закидати "коктейлями Молотова" делегатів з'їзду суддів України", - заявили в раді.

"З огляду на те, що правоохоронні органи заявляють про посилення радикальних настроїв напередодні з'їзду, можна припустити, що замовники дестабілізації зацікавлені в реалізації найгіршого сценарію, у підсумку якого - ліквідація незалежності суддів і повна зупинка правосуддя аж до ліквідації судової влади як такої. Ми не можемо цього допустити, як і не можемо допустити того, щоб окремі сили використовували пам'ять загиблих у досить сумнівних цілях, а тому Рада суддів України ухвалила рішення змінити місце проведення XVIII чергового з'їзду суддів України", - йдеться в повідомленні.

Рада суддів також закликала лідерів держави докласти максимум зусиль для гарантування безпеки з'їзду, і звернулася до міжнародних партнерів із проханням звернути увагу на штучне загострення ситуації навколо судової влади в Україні.

Додамо

Верховна Рада України на засіданні в четвер схвалила за основу проект закону № 3624 про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку із запровадженням обліку трудової діяльності працівника в електронній формі.



Законопроектом передбачається, зокрема, внесення відомостей про трудову діяльність до Державного реєстру через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України у вигляді сканованих або оцифрованих копій здійснюється працівником і роботодавцем із обов’язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису.