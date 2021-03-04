Кандидатам у судді чи члени ВККС не потрібно буде подавати трудову - законопроект

Деталі

Як зазначено в пояснювальній записці, впровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі потребує внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” в частині визначення джерел інформації про трудову діяльність особи під час добору кандидатів на посаду судді та проведення конкурсу на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Проектом акту пропонується внести зміни до згаданого закону, виключивши копію трудової книжки з переліку документів, що подають кандидати на посаду судді та кандидати на посаду члена ВККСУ.

Що було раніше

Верховна Рада на початку лютого ухвалила в цілому законопроект № 3623 щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі.



Законопроектом передбачається, зокрема, внесення відомостей про трудову діяльність до Державного реєстру через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України у вигляді сканованих або оцифрованих копій здійснюється працівником і роботодавцем із обов’язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису.