Рада суддів призначила на березень ХV черговий з’їзд суддів України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Рада суддів призначила на початок березеня ХV черговий з’їзд суддів України. Про це повідомляє прес-служба РСУ, передає УНН.
“Рада суддів України сьогодні під час свого засідання визначила дати проведення ХV черговий з’їзд суддів України. З’їзд відбудеться 5-7 березня 2018 року у Міжнародному центрі профспілок України (колишній Жовтневий палац) за адресою: Київ, Алея Героїв Небесної Сотні,1”, — йдеться у повідомленні.
Передбачається, що делегати з’їзду розглянуть питання щодо збереження за місцевими господарськими та місцевими адміністративними судами функцій розпорядників бюджетних коштів щодо фінансового забезпечення їх діяльності, про призначення члена Кваліфікаційної комісії приватних виконавців і члена Дисциплінарної комісії приватних виконавців, тощо.
Як повідомляв УНН, в Україні стартував конкурс на посади суддів Вищого суду з інтелектуальної власності.