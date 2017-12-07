Совет судей назначил на март ХV очередной съезд судей Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Совет судей назначил на начало марта ХV очередной съезд судей Украины. Об этом сообщает пресс-служба ССУ, передает УНН.
"Совет судей Украины сегодня во время своего заседания определила даты проведения ХV очередной съезд судей Украины. Съезд состоится 5-7 марта 2018 в Международном центре профсоюзов Украины (бывший Октябрьский дворец) по адресу: Киев, Аллея Героев Небесной Сотни, 1", - говорится в сообщении.
Предполагается, что делегаты съезда рассмотрят вопрос о сохранении за местными хозяйственными и местными административными судами функций распорядителей бюджетных средств по финансовому обеспечению их деятельности, о назначении члена Квалификационной комиссии частных исполнителей и члена Дисциплинарной комиссии частных исполнителей, и тому подобное.
Как сообщал УНН, в Украине стартовал конкурс на должности судей Высшего суда по интеллектуальной собственности.