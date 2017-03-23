Рада спростила процедуру капіталізації та реорганізації банків

Передбачається, що банк має право здійснити капіталізацію за спрощеною процедурою протягом шести місяців з дня отримання попереднього висновку Національного банку України. Цей строк може бути продовжено рішенням Національного банку України.

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Наголошується, що банк за власною ініціативою має право здійснити капіталізацію за спрощеною процедурою на підставі вказаного закону, нормативно-правових актів Національного банку України і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі рішення загальних зборів банку, якщо станом на дату ухвалення цього рішення структура власності банку не визнана непрозорою і докапіталізація здійснюється з метою виконання банком вимог щодо приведення статутного капіталу банку у відповідність з вимогами до його мінімального розміру, і при цьому розмір статутного капіталу банку за наслідками такої докапіталізації дорівнюватиме розміру, визначеному станом на відповідну дату.

Спрощення процедури серед іншого передбачає звільнення від обов’язки інформувати про збільшення істотної участі НБУ та зменшення пакету документів до НБУ для погодження процедури реструктуризації.