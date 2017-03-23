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Рада упростила процедуру капитализации и реорганизации банков

Рада упростила процедуру капитализации и реорганизации банков

Киев • УНН

 • 12818 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Верховная Рада спросила процедуру капитализации и реорганизации банков. Соответствующий законопроект поддержали 253 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Предполагается, что банк имеет право осуществить капитализацию по упрощенной процедуре в течение шести месяцев со дня получения предварительного заключения Национального банка Украины. Этот срок может быть продлен решением Национального банка Украины.

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Отмечается, что банк по собственной инициативе вправе осуществить капитализацию по упрощенной процедуре на основании указанного закона, нормативно-правовых актов Национального банка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, на основании решения общего собрания банка, если на дату принятия этого решения структура собственности банка не признана непрозрачной и докапитализация осуществляется с целью выполнения банком требований по приведению уставного капитала банка в соответствие с требованиями к его минимальному размеру, и при этом размер уставного капитала банка по результатам такой докапитализации равен размеру, определенному по состоянию на соответствующую дату.

Упрощение процедуры среди прочего предусматривает освобождение от обязанности информировать об увеличении существенного участия НБУ и уменьшение пакета документов в НБУ для согласования процедуры реструктуризации.

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