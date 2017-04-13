Рада спростила отримання пенсій дружинам і чоловікам померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Проектом акта пропонується внести зміни до статті 54 Закону в частині надання права дружинам (чоловікам) померлих осіб, із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 1) на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника на основі матеріалів, наявних в пенсійній справі померлих інвалідів, із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які отримували пенсію у розмірі відшкодування фактичних збитків, без додаткового встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з Чорнобильською катастрофою, який за життя був інвалідом унаслідок Чорнобильської катастрофи.

Тобто, запропоновані проектом акта зміни мають на меті скасувати необхідність встановлювати причинний зв’язок смерті з Чорнобильською катастрофою виключно у випадку набуття права дружинами/чоловіками померлих осіб з інвалідністю, із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 1), на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада посилила соціальний захист сімей загиблих учасників АТО.