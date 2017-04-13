Рада спростила отримання пенсій дружинам і чоловікам померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада спростила отримання пенсій через втрату годувальника дружинам та чоловікам померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Парламентарі 262 голосами ухвалили відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Проектом акта пропонується внести зміни до статті 54 Закону в частині надання права дружинам (чоловікам) померлих осіб, із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 1) на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника на основі матеріалів, наявних в пенсійній справі померлих інвалідів, із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які отримували пенсію у розмірі відшкодування фактичних збитків, без додаткового встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з Чорнобильською катастрофою, який за життя був інвалідом унаслідок Чорнобильської катастрофи.
Тобто, запропоновані проектом акта зміни мають на меті скасувати необхідність встановлювати причинний зв’язок смерті з Чорнобильською катастрофою виключно у випадку набуття права дружинами/чоловіками померлих осіб з інвалідністю, із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 1), на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника.
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