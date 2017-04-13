Рада упростила получение пенсий женам и мужьям умерших ликвидаторов аварии на ЧАЭС

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 65120 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108072 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165826 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121677 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119690 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114163 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105325 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107306 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103763 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157150 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада упростила получение пенсий женам и мужьям умерших ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Рада упростила получение пенсий женам и мужьям умерших ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Киев  •  УНН

 • 15611 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада упростила получение пенсий по случаю потери кормильца женам и мужьям умерших ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Парламентарии 262 голосами приняли соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Проектом акта предлагается внести изменения в статью 54 Закона в части предоставления права женам (мужьям) умерших из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (категория 1) на получение пенсии по случаю потери кормильца на основе материалов, имеющихся в пенсионном деле умерших инвалидов из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, получали пенсию в размере возмещения фактических убытков, без дополнительного установления причинной связи смерти кормильца с Чернобыльской й катастрофой, который при жизни был инвалидом вследствие Чернобыльской катастрофы.

То есть, предложенные проектом акта изменения имеют целью отменить необходимость устанавливать причинную связь смерти с Чернобыльской катастрофой исключительно в случае приобретения права женами/мужьями умерших инвалидов из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (категория 1), на получение пенсии в связи с потерей кормильца.

Как сообщал УНН, Верховная Рада усилила социальную защиту семей погибших участников АТО.

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