Рада упростила получение пенсий женам и мужьям умерших ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Проектом акта предлагается внести изменения в статью 54 Закона в части предоставления права женам (мужьям) умерших из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (категория 1) на получение пенсии по случаю потери кормильца на основе материалов, имеющихся в пенсионном деле умерших инвалидов из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, получали пенсию в размере возмещения фактических убытков, без дополнительного установления причинной связи смерти кормильца с Чернобыльской й катастрофой, который при жизни был инвалидом вследствие Чернобыльской катастрофы.

То есть, предложенные проектом акта изменения имеют целью отменить необходимость устанавливать причинную связь смерти с Чернобыльской катастрофой исключительно в случае приобретения права женами/мужьями умерших инвалидов из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (категория 1), на получение пенсии в связи с потерей кормильца.

Как сообщал УНН, Верховная Рада усилила социальную защиту семей погибших участников АТО.