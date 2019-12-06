Рада сьогодні заслухає урядовців і візьметься за протидію відмиванню доходів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Верховній Раді України на пленарному засіданні 6 грудня планується година запитань до уряду, а також розгляд низки законопроектів, зокрема, щодо протидії відмиванню доходів. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний засідання ВРУ.
Так, парламент планує розглянути низку законопроектів у другому читанні, зокрема:
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- проект закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, №2179;
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- проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду", №2172;
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- проект закону “Про внесення змін до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (щодо надання притулку бездомним особам)”, №0932.
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Згідно з порядком денним, до розгляду у першому читанні заплановані:
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- проект закону “Про внесення змін до додатка №3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит”, №2505;
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- проект закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання несприятливому впливу забруднення повітряного середовища на здоров’я населення”, №2296.
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Окрім того, планується розглянути дві постанови щодо ТСК ВРУ для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що будівництво лікувально-діагностичного комплексу “Охматдит” планують завершити в наступному році.