Рада сьогодні спробує розглянути питання авто на єврономерах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У парламенті спробують провести рейтингове голосування об 11:00, щоб визначити, чи є можливість голосувати щодо питання авто на єврономерах. Про це під час запитань до уряду парламенті повідомив спікер ВР Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Прошу усіх керівників фракцій і груп — я проведу рейтингове голосування і ми подивимось, чи зможемо приймати рішення. Прошу звернутися до членів фракцій (парламенту — ред.), щоб вони прибули в зал і були об 11:00”, — повідомив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, власники автомобілів на єврономерах влаштували акцію під Верховною Радою. Автомобілісти вимагають від уряду знизити податкове навантаження при ввезенні іномарок в Україну.
У четвер у Раді закрили пленарне засідання, не розглянувши питання авто на єврономерах і оновлення складу ЦВК.