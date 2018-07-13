Рада сегодня попробует рассмотреть вопрос авто на еврономерах

"Прошу всех руководителей фракций и групп - я проведу рейтинговое голосование и мы посмотрим, сможем ли принимать решения. Прошу обратиться к членам фракций (парламента - ред.), чтобы они прибыли в зал и были в 11:00", - сообщил Парубий.

Как сообщал УНН, владельцы автомобилей на еврономерах устроили акцию под Верховной Радой. Автомобилисты требуют от правительства снизить налоговую нагрузку при ввозе иномарок в Украине.

В четверг в Раде закрыли пленарное заседание, не рассмотрев вопрос авто на еврономерах и обновления состава ЦИК.