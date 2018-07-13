Рада сегодня попробует рассмотреть вопрос авто на еврономерах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В парламенте попытаются провести рейтинговое голосование в 11:00, чтобы определить, есть ли возможность голосовать по вопросу авто на еврономерах. Об этом во время вопросов к правительству парламенте сообщил спикер ВР Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Прошу всех руководителей фракций и групп - я проведу рейтинговое голосование и мы посмотрим, сможем ли принимать решения. Прошу обратиться к членам фракций (парламента - ред.), чтобы они прибыли в зал и были в 11:00", - сообщил Парубий.
Как сообщал УНН, владельцы автомобилей на еврономерах устроили акцию под Верховной Радой. Автомобилисты требуют от правительства снизить налоговую нагрузку при ввозе иномарок в Украине.
В четверг в Раде закрыли пленарное заседание, не рассмотрев вопрос авто на еврономерах и обновления состава ЦИК.