Рада сьогодні планує внести зміни до Бюджету-2020

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Верховна рада України на ранковому пленарному засіданні планує включити до порядку денного і розглянути законопроект про внесення змін до закону про Держбюджет України на 2020 рік. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний ВРУ.