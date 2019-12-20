Рада сьогодні планує внести зміни до Бюджету-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Верховна рада України на ранковому пленарному засіданні планує включити до порядку денного і розглянути законопроект про внесення змін до закону про Держбюджет України на 2020 рік. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний ВРУ.
Так, Верховна Рада планує включити до порядку денного і розглянути: проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо Фонду розвитку підприємництва» №2589, проект закону щодо перезавантаження влади, щодо визначення розмірів посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників правоохоронних та інших органів державної влади №2572, а також законопроект про внесення змін до Регламенту ВР щодо вдосконалення електронної форми законодавчого процесу №2492.
Окрім того, заплановано розглянути у другому читанні законопроекти про внесення змін до законодавства, що регулює питання трансплантації анатомічних матеріалів людини №2457 і України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров'я №2428.
Також у другому читанні планується розглянути два законопроекти щодо внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". У першому читанні планується розглянути законопроект "Про внутрішній водний транспорт" №1182.
Окрім того, заплановано для розгляду у Раді низку постанов.
Додамо, згідно порядку денного пленарних засідань, сьогодні відбудеться останнє засідання Ради у цьому році.
Як повідомляв УНН раніше, голова ВРУ Дмитро Разумков заявляв, що Бюджет України на 2020 рік буде доопрацьовуватись.