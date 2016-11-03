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Рада скоротила кількість планових перевірок бізнесу

Рада скоротила кількість планових перевірок бізнесу

Київ • УНН

 • 10348 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада скоротила кількість планових перевірок та зменшила перелік підстав для проведення позапланових перевірок бізнесу органами санітарно-епідеміологічного, пожежного, архітектурно-будівельного та інших видів державного нагляду. За відповідний законопроект проголосували 232 народних депутати, передає кореспондент УНН.

Як зазначив доповідач з цього питання, голова комітету з питань промислової політики Віктор Галасюк, цей законопроект запроваджує електронний реєстр перевірок, до якого будуть занесені всі перевірки, планові й позапланові, а також їх причини, ініціатори, зміст, результати.

“Не буде вже такого, що когось перевіряють кулуарно і роблять це 50 разів, а інших взагалі не чіпають”, — пояснив В.Галасюк.

Також закон забороняє планування показників з виявлення порушень. Депутат зазначив, що план перевірок складатиметься на рік без права його зміни, а квартальні плани скасовуються.

В.Галасюк додав, що кількість перевірок залежатиме від рівня ризику бізнесу.

“Високий ризик — планові перевірки не частіше, ніж раз на два роки, середній — не частіше, ніж раз на три роки, низький ризик — не частіше, ніж раз на п’ять років”, — сказав В.Галасюк.

Депутат додав, що запроваджуються обмеження на тривалість перевірок, яка залежатиме від розміру бізнесу, але не довше 30 днів. Також пропонується зменшити штрафи для тих компаній, у яких вперше виявили порушення.

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