Рада скоротила кількість планових перевірок бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада скоротила кількість планових перевірок та зменшила перелік підстав для проведення позапланових перевірок бізнесу органами санітарно-епідеміологічного, пожежного, архітектурно-будівельного та інших видів державного нагляду. За відповідний законопроект проголосували 232 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Як зазначив доповідач з цього питання, голова комітету з питань промислової політики Віктор Галасюк, цей законопроект запроваджує електронний реєстр перевірок, до якого будуть занесені всі перевірки, планові й позапланові, а також їх причини, ініціатори, зміст, результати.
“Не буде вже такого, що когось перевіряють кулуарно і роблять це 50 разів, а інших взагалі не чіпають”, — пояснив В.Галасюк.
Також закон забороняє планування показників з виявлення порушень. Депутат зазначив, що план перевірок складатиметься на рік без права його зміни, а квартальні плани скасовуються.
В.Галасюк додав, що кількість перевірок залежатиме від рівня ризику бізнесу.
“Високий ризик — планові перевірки не частіше, ніж раз на два роки, середній — не частіше, ніж раз на три роки, низький ризик — не частіше, ніж раз на п’ять років”, — сказав В.Галасюк.
Депутат додав, що запроваджуються обмеження на тривалість перевірок, яка залежатиме від розміру бізнесу, але не довше 30 днів. Також пропонується зменшити штрафи для тих компаній, у яких вперше виявили порушення.