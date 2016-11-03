Рада сократила количество плановых проверок бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховная Рада сократила количество плановых проверок и уменьшила перечень оснований для проведения внеплановых проверок бизнеса органами санитарно-эпидемиологического, пожарного, архитектурно-строительного и других видов государственного надзора. За соответствующий законопроект проголосовали 232 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Как отметил докладчик по этому вопросу, председатель комитета по вопросам промышленной политики Виктор Галасюк, этот законопроект вводит электронный реестр проверок, в котором будут занесены все проверки, плановые и внеплановые, а также их причины, инициаторы, содержание, результаты.
"Не будет уже такого, что кого-то проверяют кулуарно и делают это 50 раз, а других вообще не трогают", - пояснил В.Галасюк.
Также закон запрещает планирование показателей по выявлению нарушений. Депутат отметил, что план проверок будет составляться раз в год без права его изменения, а квартальные планы отменяются.
В.Галасюк добавил, что количество проверок будет зависеть от уровня риска бизнеса.
"Высокий риск - плановые проверки не чаще, чем раз в два года, средний - не чаще, чем раз в три года, низкий риск - не чаще, чем раз в пять лет", - сказал В.Галасюк.
Депутат добавил, что вводятся ограничения на продолжительность проверок, которая будет зависеть от размера бизнеса, но не более 30 дней. Также предлагается уменьшить штрафы для тех компаний, в которых впервые обнаружили нарушения.