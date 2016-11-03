Рада сократила количество плановых проверок бизнеса

Как отметил докладчик по этому вопросу, председатель комитета по вопросам промышленной политики Виктор Галасюк, этот законопроект вводит электронный реестр проверок, в котором будут занесены все проверки, плановые и внеплановые, а также их причины, инициаторы, содержание, результаты.

"Не будет уже такого, что кого-то проверяют кулуарно и делают это 50 раз, а других вообще не трогают", - пояснил В.Галасюк.

Также закон запрещает планирование показателей по выявлению нарушений. Депутат отметил, что план проверок будет составляться раз в год без права его изменения, а квартальные планы отменяются.

В.Галасюк добавил, что количество проверок будет зависеть от уровня риска бизнеса.

"Высокий риск - плановые проверки не чаще, чем раз в два года, средний - не чаще, чем раз в три года, низкий риск - не чаще, чем раз в пять лет", - сказал В.Галасюк.

Депутат добавил, что вводятся ограничения на продолжительность проверок, которая будет зависеть от размера бизнеса, но не более 30 дней. Также предлагается уменьшить штрафы для тех компаний, в которых впервые обнаружили нарушения.