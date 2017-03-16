Рада схвалила закон для заочного засудження В.Януковича (доповнено)

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон, який необхідний для заочного засудження екс-президента Віктора Януковича. Відповідний законопроект підтримали 252 народних депутати, передає кореспондент УНН.

"Цей закон дасть можливість провести розслідування 190 справ", - розповів Генеральний прокурор Юрій Луценко.

Законопроектом передбачається, зокрема продовжити термін досудового розслідування справ Генеральною прокуратурою.

При цьому з документу прибрано норму стосовно надсилання повістки через ЗМІ, а також збільшення терміну проведення розслідування до 18 місяців.

Раніше Ю.Луценко заявив, що закон зі змінами про заочне засудження діятиме до створення ДБР.

Українські Національні Новини

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