Рада схвалила закон для заочного засудження В.Януковича (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон, який необхідний для заочного засудження екс-президента Віктора Януковича. Відповідний законопроект підтримали 252 народних депутати, передає кореспондент УНН.
"Цей закон дасть можливість провести розслідування 190 справ", - розповів Генеральний прокурор Юрій Луценко.
Законопроектом передбачається, зокрема продовжити термін досудового розслідування справ Генеральною прокуратурою.
При цьому з документу прибрано норму стосовно надсилання повістки через ЗМІ, а також збільшення терміну проведення розслідування до 18 місяців.
Раніше Ю.Луценко заявив, що закон зі змінами про заочне засудження діятиме до створення ДБР.