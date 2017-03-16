Рада приняла закон для заочного осуждения В.Януковича (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, который необходим для заочного осуждения экс-президента Виктора Януковича. Соответствующий законопроект поддержали 252 народных депутата, передает корреспондент УНН.
"Этот закон даст возможность провести расследование 190 дел", - рассказал Генеральный прокурор Юрий Луценко.
Законопроектом предусматривается, в частности продлить срок досудебного расследования дел Генеральной прокуратурой.
При этом из документа убрали норму относительно направления повестки через СМИ, а также увеличение срока проведения расследования до 18 месяцев.
Ранее Ю.Луценко заявил, что закон с изменениями о заочном осуждении будет действовать до создания ГБР.