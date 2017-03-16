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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 117862 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 132906 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 140250 просмотра

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11 марта, 13:46 • 121583 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106929 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Рада приняла закон для заочного осуждения В.Януковича (дополнено)

Рада приняла закон для заочного осуждения В.Януковича (дополнено)

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, который необходим для заочного осуждения экс-президента Виктора Януковича. Соответствующий законопроект поддержали 252 народных депутата, передает корреспондент УНН.

"Этот закон даст возможность провести расследование 190 дел", - рассказал Генеральный прокурор Юрий Луценко.

Законопроектом предусматривается, в частности продлить срок досудебного расследования дел Генеральной прокуратурой.

При этом из документа убрали норму относительно направления повестки через СМИ, а также увеличение срока проведения расследования до 18 месяцев.

Ранее Ю.Луценко заявил, что закон с изменениями о заочном осуждении будет действовать до создания ГБР.

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