Рада приняла закон для заочного осуждения В.Януковича (дополнено)

"Этот закон даст возможность провести расследование 190 дел", - рассказал Генеральный прокурор Юрий Луценко.

Законопроектом предусматривается, в частности продлить срок досудебного расследования дел Генеральной прокуратурой.

При этом из документа убрали норму относительно направления повестки через СМИ, а также увеличение срока проведения расследования до 18 месяцев.

Ранее Ю.Луценко заявил, что закон с изменениями о заочном осуждении будет действовать до создания ГБР.