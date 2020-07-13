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Рада розгляне зниження "зеленого" тарифу завтра

Рада розгляне зниження "зеленого" тарифу завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Верховна Рада 14 липня планує провести позачергове пленарне засідання, де серед іншого планує розглянути законопроект про зниження "зеленого" тарифу, повідомляє УНН з посиланням порядок денний ВР.

Цей законопроект був ініційований Міненерго, визначений як невідкладний Президентом і одноголосно підтриманий профільним комітетом ВР. Раніше законопроект ухвалили за основу.

У разі ухвалення в цілому, законопроект дозволить:

- знизити вартість "зеленої" електроенергії на 6,4 млрд грн щорічно, і більш ніж на 2 млрд євро за весь термін підтримки;

- узгодити темпи зростання ВДЕ зі здатністю енергосистеми інтегрувати такі об'єкти;

- підвищити ефективність режимів ОЕС України в результаті запровадження фінансової відповідальності виробників з ВДЕ за створені ними небаланси;

- удосконалити аукціонну модель підтримки, що дозволить прискорити впровадження "зелених аукціонів" та підвищити їх ефективність.

Повідомляється, що цей законопроект закріплює меморандум, досягнутий між урядом і виробниками "зеленої" електроенергії.

Українські Національні Новини

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