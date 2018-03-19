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Рада розгляне законопроект про Антикорупційний суд не раніше травня

Рада розгляне законопроект про Антикорупційний суд не раніше травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У травні Верховна Рада України може розглянути в другому читанні законопроект про Вищий антикорупційний суд. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат України, представник Президента в ВР Ірина Луценко, передає УНН.

“Правки дійсно є... Їх будуть комплектувати, аналізувати — я прогнозую, що це буде місяць роботи, десь квітень, і напевно на травень ми будемо виходити на голосування в другому читанні (по закону про Антикорупційний суд — ред.)”, — повідомила Луценко.

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Нагадаємо, голова українського уряду Володимир Гройсман заявив, що Антикорупційний суд буде створений в Україні у найближчі декілька місяців.

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