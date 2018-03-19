Рада рассмотрит законопроект о Антикоррупционном суде не раньше мая
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В мае Верховная Рада Украины может рассмотреть во втором чтении законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, представитель Президента в ВР Ирина Луценко, передает УНН.
"Поправки действительно есть ... Их будут комплектовать, анализировать - я прогнозирую, что это будет месяц работы, где-то апрель, и наверняка на май мы будем выходить на голосование во втором чтении (по закону о Антикоррупционном суде - ред.)", - сообщила Луценко.
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Напомним, глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что Антикоррупционный суд будет создан в Украине в ближайшие несколько месяцев.