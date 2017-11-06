Рада розгляне закон про приватизацію у четвер

"Сьогодні існує 7 різних законів, які змушують інвестора чекати роками завершення передприватизаційної роботи. Новий закон чітко встановлює 11 місяців для об’єктів великої приватизації і 5 місяців для малої. Якщо підприємство за останній рік перейшло вартість активів у 250 млн гривень - це об’єкт великої приватизації, який продаватиметься із залученням радника, все, що менше - це мала приватизація, яка відбуватиметься виключно на електронних платформах", - зазначив В.Трубаров.

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З його слів, велика приватизація проходитиме за такої процедури: визначається об’єкт продажу, потім на конкурсі обирається радник, який готує фінансову модель підприємства, формує пропозицію початкової ціни, шукає інвесторів. "Після цього Фонд встановлює стартову ціну та умови продажу і передає їх на затвердження в Кабмін. Потім оголошується прийом заявок, проходить перевірка учасників і проводиться аукціон", - розповів В.Трубаров.

Він також повідомив, що новий закон запроваджує лише два способи продажу - це аукціон і викуп об’єктів приватизації в тому разі, якщо на момент прийняття закону майно вже перебувало в оренді. "Ми скасовуємо 5 можливих варіантів продажу, натомість залишаємо фактично один - це аукціони. Норма про викуп застосовуватиметься лише для вже орендованих підприємств, оскільки це передбачено в договорах, але це будуть одиничні випадки", - зауважив В.Трубаров.

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Також, з його слів, новий закон встановлює граничну межу оскарження приватизації. "3 роки дається на оскарження продажу, якщо за цей час порушень не виявлено, то в подальшому переглядати результати конкурсу закон забороняє. Це захист інвестора", - повідомив він.

Керівник ФДМУ також наголосив на повній забороні брати участь у приватизації для Російської Федерації, як країні агресору. "Закон чітко забороняє російським компаніям, чи компаніям, які мають російський капітал, брати участь у приватизації. Закон дає можливість перевірити кінцевих бенефіціарів", - зазначив він.

Також він повідомив, що закон передбачає внесення інвестором, який виявив бажання взяти участь у торгах, 5 відсотків банківської гарантії, яка неповертається. "Це один із запобіжників від недобросовісних гравців. 5 відсотків для об’єктів великої приватизації це велика сума, аби просто брати участь в конкурсі", - сказав він.

Нагадаємо, Рада цього тижня візьметься за виборче законодавство і Держбюджет.