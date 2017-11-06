Рада рассмотрит закон о приватизации в четверг

"Сегодня существует 7 различных законов, которые заставляют инвестора ждать годами завершения предприватизационной работы. Новый закон четко устанавливает 11 месяцев для объектов большой приватизации и 5 месяцев для малой. Если предприятие за последний год перешло стоимость активов в 250 млн гривен - это объект большой приватизации, который будет продаваться с привлечением советника, все, что меньше - это малая приватизация, которая будет проходить исключительно на электронных платформах", - отметил В.Трубаров.

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По его словам, большая приватизация будет проходить по такой процедуры: определяется объект продажи, затем на конкурсе избирается советник, который готовит финансовую модель предприятия, формирует предложение начальной цены, ищет инвесторов. "После этого Фонд устанавливает стартовую цену и условия продажи и передает их на утверждение в Кабмин. Затем объявляется прием заявок, проходит проверка участников и проводится аукцион", - рассказал В.Трубаров.

Он также сообщил, что новый закон вводит лишь два способа продажи - это аукцион и выкуп объектов приватизации в том случае, если на момент принятия закона имущество уже находилось в аренде. "Мы отменяем 5 возможных вариантов продажи, зато оставляем фактически один - это аукционы. Норма о выкупе применяться только для уже арендованных предприятий, поскольку это предусмотрено в договорах, но это будут единичные случаи", - отметил В.Трубаров.

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Также, по его словам, новый закон устанавливает предельный размер обжалования приватизации. "3 года дается на обжалование продажи, если за это время нарушений не выявлено, то в дальнейшем просматривать результаты конкурса закон запрещает. Это защита инвестора", - сообщил он.

Руководитель ФГИУ также отметил полный запрет участвовать в приватизации для Российской Федерации, как стране агрессору. "Закон четко запрещает российским компаниям, или компаниям, которые имеют российский капитал, участвовать в приватизации. Закон дает возможность проверить конечных бенефициаров", - отметил он.

Также он сообщил, что закон предусматривает внесение инвестором, который изъявил желание принять участие в торгах, 5 процентов банковской гарантии, которая не возвращается. "Это один из предохранителей от недобросовестных игроков. 5 процентов для объектов большой приватизации это большая сумма, чтобы просто участвовать в конкурсе", - сказал он.

Напомним, Рада на этой неделе возьмется за избирательное законодательство и Госбюджет.