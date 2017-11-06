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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 54695 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 122569 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105183 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 107854 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106529 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11 марта, 06:59 • 102424 просмотра

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Рада рассмотрит закон о приватизации в четверг

Рада рассмотрит закон о приватизации в четверг

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Закон о приватизации государственного имущества депутаты рассмотрят в четверг первым вопросом. Об этом сообщил руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФГИУ.

"Сегодня существует 7 различных законов, которые заставляют инвестора ждать годами завершения предприватизационной работы. Новый закон четко устанавливает 11 месяцев для объектов большой приватизации и 5 месяцев для малой. Если предприятие за последний год перешло стоимость активов в 250 млн гривен - это объект большой приватизации, который будет продаваться с привлечением советника, все, что меньше - это малая приватизация, которая будет проходить исключительно на электронных платформах", - отметил В.Трубаров.

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По его словам, большая приватизация будет проходить по такой процедуры: определяется объект продажи, затем на конкурсе избирается советник, который готовит финансовую модель предприятия, формирует предложение начальной цены, ищет инвесторов. "После этого Фонд устанавливает стартовую цену и условия продажи и передает их на утверждение в Кабмин. Затем объявляется прием заявок, проходит проверка участников и проводится аукцион", - рассказал В.Трубаров.

Он также сообщил, что новый закон вводит лишь два способа продажи - это аукцион и выкуп объектов приватизации в том случае, если на момент принятия закона имущество уже находилось в аренде. "Мы отменяем 5 возможных вариантов продажи, зато оставляем фактически один - это аукционы. Норма о выкупе применяться только для уже арендованных предприятий, поскольку это предусмотрено в договорах, но это будут единичные случаи", - отметил В.Трубаров.

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Также, по его словам, новый закон устанавливает предельный размер обжалования приватизации. "3 года дается на обжалование продажи, если за это время нарушений не выявлено, то в дальнейшем просматривать результаты конкурса закон запрещает. Это защита инвестора", - сообщил он.

Руководитель ФГИУ также отметил полный запрет участвовать в приватизации для Российской Федерации, как стране агрессору. "Закон четко запрещает российским компаниям, или компаниям, которые имеют российский капитал, участвовать в приватизации. Закон дает возможность проверить конечных бенефициаров", - отметил он.

Также он сообщил, что закон предусматривает внесение инвестором, который изъявил желание принять участие в торгах, 5 процентов банковской гарантии, которая не возвращается. "Это один из предохранителей от недобросовестных игроков. 5 процентов для объектов большой приватизации это большая сумма, чтобы просто участвовать в конкурсе", - сказал он.

Напомним, Рада на этой неделе возьмется за избирательное законодательство и Госбюджет.

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