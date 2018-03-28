Рада розгляне питання скасування е-декларування для антикорупціонерів 3 квітня

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Парламент розгляне питання про скасування процедури Е-декларування для громадських активістів та декриміналізацію статті за неподання ними електронних декларацій першим питанням порядку денного наступного сесійного тижня. Про це голова ВР Андрій Парубій заявив сьогодні під час наради голів та представників фракцій та груп Верховної Ради України, передає УНН.

“Сьогодні під час наради голови та представники фракцій і груп Парламенту узгодили, що проведуть роботу у своїх фракціях, щоб ми спільно вийшли на позитивне рішення у декриміналізації статті про неподання електронних декларацій громадськими активістами та про скасування Електронного декларування для громадських активістів”, — сказав Парубій.

Нагадаємо, європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоханнес Хан розкритикував українське керівництво через недотримання обіцянок. Йдеться про обов’язкове подання громадськими активістами, що працюють в сфері протидії корупції, е-декларації, що Брюссель неодноразово вимагав від України скасувати.

Як повідомляв УНН, посли групи країн “Великої сімки” (США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада), а також посольство Швейцарії, закликали українську владу дотримуватися рекомендації Венеційської Комісії щодо е-декларування для антикорупційних активістів.

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