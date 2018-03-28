Рада рассмотрит вопрос отмены э-декларирования для антикоррупционеров 3 апреля

"Сегодня во время совещания председатели и представители фракций и групп парламента согласовали, что проведут работу в своих фракциях, чтобы мы совместно вышли на положительное решение в декриминализации статьи о непредставлении электронных деклараций общественными активистами и об отмене электронного декларирования для общественных активистов", - сказал Парубий.

Напомним, европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал украинское руководство за несоблюдение обещаний. Речь идет об обязательном представлении общественными активистами, работающими в сфере противодействия коррупции, э-деклараций, которые Брюссель неоднократно требовал от Украины отменить.

Как сообщал УНН, послы группы стран "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада), а также посольство Швейцарии, призвали украинскую власть соблюдать рекомендации Венецианской Комиссии относительно э-декларирования для антикоррупционных активистов.