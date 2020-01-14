Рада розблокувала підписання закону про призначення зарплат працівникам ДБР

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Парламентарі провалили голосування за проект постанови №2572-П про скасування рішення ВРУ щодо визначення розмірів посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників правоохоронних та інших органів державної влади. За постанову проголосували 84 народних депутатів України, цим самим вони розблокували законопроект для підписання його головою ВРУ, передає кореспондент УНН.

Так, проект постанови передбачав скасування рішення Верховної Ради України від 20 грудня 2019 року про прийняття в цілому проекту Закону про внесення змін до Розділу ІI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади" щодо визначення розмірів посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників правоохоронних та інших органів державної влади.

Таким чином, не проголосувавши, парламентарі розблокували законопроект для його підписання головою ВРУ Дмитром Разумковим та Президентом України Володимиром Зеленським.

Додамо, законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади" щодо визначення розмірів посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників правоохоронних та інших органів державної влади" має на меті забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері перезавантаження влади і створення належних умов оплати праці для ефективної роботи працівників правоохоронних та інших органів державної влади.

Тому, відповідно до нової редакції законопроекту, працівникам Державного бюро розслідувань з 1 січня 2020 року не буде визначати заробітну плату Кабінет міністрів України. Також Кабмін не визначатиме зарплату Апарату Верховної Ради України, Національному антикорупційному бюро України, Вищому антикорупційному суду, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, Національному агентству з питань запобігання корупції, Рахунковій палаті та членам Центральної виборчої комісії.

Нагадаємо, 20 грудня 2019 року нардепи ухвалили в цілому законопроект №2572 про внесення змін до Розділу ІI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади" щодо визначення розмірів посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників правоохоронних та інших органів державної влади.

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