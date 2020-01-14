Рада розблокувала підписання закону про призначення зарплат працівникам ДБР

КИЇВ. 14 січня. УНН. Парламентарі провалили голосування за проект постанови №2572-П про скасування рішення ВРУ щодо визначення розмірів посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників правоохоронних та інших органів державної влади. За постанову проголосували 84 народних депутатів України, цим самим вони розблокували законопроект для підписання його головою ВРУ, передає кореспондент УНН.