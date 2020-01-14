Рада разблокировала подписание закона о назначении зарплат работникам ГБР

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КИЕВ. 14 января. УНН. Парламентарии провалили голосование за проект постановления №2572-П об отмене решения ВРУ по определению размеров должностных окладов и других составляющих оплаты труда, денежного обеспечения работников правоохранительных и других органов государственной власти. За постановление проголосовали 84 народных депутата Украины, тем самым они разблокировали законопроект для подписания его главой ВР, передает корреспондент УНН.

Так, проект постановления предусматривал отмену решения Верховной Рады Украины от 20 декабря 2019 года о принятии в целом проекта Закона о внесении изменений в Раздел ІI "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти" по определению размеров должностных окладов и других составляющих оплаты труда, денежного обеспечения работников правоохранительных и других органов государственной власти.

Таким образом, проголосовав, парламентарии разблокировали законопроект для его подписания главой ВРУ Дмитрием Разумковым и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Добавим, законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти" по определению размеров должностных окладов и других составляющих оплаты труда, денежного обеспечения работников правоохранительных и других органов государственной власти "имеет целью обеспечения эффективной реализации государственной политики в сфере перезагрузки власти и создания условий оплаты труда для эффективной работы сотрудников правоохранительных и других органов государственной власти.

Поэтому, согласно новой редакции законопроекта, работникам Государственного бюро расследований с 1 января 2020 года не будет определять заработную плату Кабинет министров Украины. Также Кабмин не будет определять зарплату Аппарата Верховной Рады Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Высшего антикоррупционного суда, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Счетной палате и членам Центральной избирательной комиссии.

Напомним, 20 декабря 2019 года нардепы приняли в целом законопроект №2572 о внесении изменений в Раздел ІI "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти" по определению размеров должностных окладов и других составляющих оплаты труда, денежного обеспечения работников правоохранительных и других органов государственной власти.

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